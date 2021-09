Bernardo Mello Franco: Medida Provisória de Bolsonaro protege gabinete do ódio

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Nesta segunda-feira (6), Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória, sob o pretexto de proteger a liberdade de expressão e de reforçar direitos e garantias dos usuários da rede. Na verdade, o ocupante do Palácio do Planalto "reforçou a blindagem das milícias digitais" e atuou em causa própria, segundo o jornalista Bernardo Mello Franco.

"Em julho, o YouTube apagou vídeos em que o presidente fazia campanha contra o uso de máscaras e defendia a adoção da cloroquina contra a Covid", escreve o colunista do Globo.

"A plataforma afirmou que os vídeos violavam suas políticas para frear a desinformação na pandemia. Se a MP já estivesse em vigor, as mentiras de Bolsonaro continuariam no ar".

PUBLICIDADE

"A canetada também protege o chamado gabinete do ódio, que abastece canais governistas com propaganda contra as instituições democráticas".

"A internet não é uma terra sem lei. Pelas regras do Marco Civil, as redes sociais podem apagar publicações que causam riscos e infringem seus termos de uso".

PUBLICIDADE

"Na verdade, o que Bolsonaro reforçou foi a blindagem das milícias digitais. Se não for derrubada, a MP servirá como um salvo-conduto para mentir e difamar nas redes. Agora e na campanha de 2022", conclui.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE