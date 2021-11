Bernardo Mello Franco reconhece, no Globo, que Lula foi aplaudido de pé na Europa

Colunista fura o bloqueio da mídia corporativa ao ex-presidente Lula e aponta o contraste entre o prestígio do ex-presidente e o isolamento do Brasil com Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O jornalista Bernardo Mello Franco, do Globo, conseguiu furar o bloqueio imposto pela mídia corporativa ao ex-presidente Lula, que tem mantido encontros de alto nível com lideranças internacionais para tentar recuperar a imagem do Brasil, após o golpe de 2016 e a ascensão de um governo neofascista em 2018. "Lula tem usado o giro internacional para bater duro em Jair Bolsonaro. É o que se espera de qualquer candidato de oposição ao governo. Em Bruxelas, o petista citou o aumento da fome e do desemprego. Em Paris, lamentou a devastação da Amazônia e o fim do Bolsa Família", escreve Mello Franco, em sua coluna .

"O petista organizou uma agenda sob medida para mostrar prestígio internacional. Reuniu-se com o futuro chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e será recebido hoje pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Bolsonaro não cultiva boas relações com a dupla. Ignorou o alemão no G20 e vive às turras com o francês desde que chegou ao poder", prossegue Mello Franco. "Enquanto Lula negocia com os líderes europeus, o capitão faz mais um tour por ditaduras do Golfo Pérsico."

Embora tenha pago um tributo ao discurso conservador, ao criticar as falas de Lula sobre Cuba e Lava Jato, Mello Franco admitiu que "o líder das pesquisas voltará para casa com uma imagem poderosa: foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu."

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE