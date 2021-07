Bernardo Mello Franco: 'TV Brasil opera como um veículo de propaganda do bolsonarismo'

Segundo o jornalista, a emissora "deixou de promover debates para amplificar as vozes do regime" edit

247 - "A TV Brasil foi criada com a promessa de se tornar uma BBC brasileira. Nunca chegou perto disso", escreve Bernardo Mello Franco em sua coluna publicada no jornal O Globo. O colunista destaca que "a TV Brasil já opera como um veículo de propaganda do bolsonarismo".

Segundo o jornalista, a emissora "deixou de promover debates para amplificar as vozes do regime".

"O canal prepara o lançamento de um telejornal só com 'boas notícias'. O programa convidará o telespectador a passear num país imaginário, onde não existe fome, pandemia, inflação ou desemprego", diz.

"Até o Sem Censura, herança da antiga TVE, foi rebaixado à categoria de programa chapa-branca", acrescenta.

