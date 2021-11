Betty Gofman chora após fazer cirurgia em hospital de luxo: “pessoas no SUS estão na fila”

“O que mais me dói é saber que tem muita gente na fila do SUS com coisas muito mais graves e que não conseguem operar”, disse a atriz edit

247 - A atriz Betty Gofman, 56, fez uma cirurgia no nariz para respirar melhor. O procedimento foi feito no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde a artista continua internada. Na noite desta quinta-feira (11), ela postou um vídeo para contar que na semana passada também operou os olhos, mas está se sentindo bem. A informação é do portal Yahoo.

Emocionada, Betty refletiu sobre a desigualdade social no Brasil e afirmou que gostaria que todas as pessoas recebessem o tratamento que ela está recebendo por ter dinheiro e ser famosa.

"Estou em um hospital chiquérrimo no Rio de Janeiro. É como se eu estivesse em um hotel de luxo, 5 estrelas. O que mais me dói é saber que tem muita gente na fila do SUS com coisas muito mais graves e que não conseguem operar. Muita gente fica com mal estar, dores, doenças e acabam morrendo porque não dá tempo", iniciou, sem segurar as lágrimas.

Em seu desabafo, Betty disse que sente um pouco de dor de garganta, mas nada se compara a tristeza que fica toda vez que pensa em quem não tem condição de se tratar. No vídeo, ela falou sobre a importância de todos contribuírem para a construção de um mundo melhor e acabou expondo seu posicionamento político.

