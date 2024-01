Big Brother Brasil tem pior audiência da história

Apoie o 247

247 - O reality show Big Brother Brasil, da rede Globo, voltou ao ar na noite desta segunda-feira (8), com o pior desempenho em estreia de temporada de sua história. As informações são do Observatório da TV.

De acordo com dados preliminares divulgados no Twitter, o primeiro episódio deste novo Big Brother Brasil marcou apenas 21,7 pontos de média na Grande São Paulo, com direito a picos de 32,5. Até então, os recordes negativos do reality em estreia pertenciam ao BBB 19 (22,5) e BBB 23 (22,7).

continua após o anúncio

