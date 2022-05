Bill Gates diz que Elon Musk pode piorar Twitter

Apoie o 247

247 - O fundador da Microsoft, Bill Gates, disse que Elon Musk "pode piorar" o Twitter.

As declarações vêm na esteira de um comunicado emitido por 26 organizações e ONGs, que dizem que "a compra do Twitter por Elon Musk vai intoxicar ainda mais nosso ecossistema de mídia e representa uma ameaça direta à segurança do público, especialmente daqueles mais vulneráveis e marginalizados".

Entre os signatários, estão algumas organizações liberais, como Media Matters for America, Black Lives Matter e Women's March.

O próprio Musk respondeu à carta, que foi endereçada a anunciantes: "quem financia essas organizações que querem controlar seu acesso à informação? Vamos investigar".

Uma das grandes promessas do homem mais rico do mundo é restaurar a "liberdade de expressão" na plataforma, mas Bill Gates expressou dúvidas, em um evento promovido pelo The Wall Street Journal: “ele realmente poderia piorar. Esse não é o histórico dele. Seu histórico com Tesla e Space X é bastante impressionante em reunir uma grande equipe de engenheiros e levar as pessoas que trabalham nesses campos de uma maneira menos ousada e realmente exibi-las".



“Eu duvido que isso aconteça desta vez, mas devemos ter uma mente aberta e nunca subestimar Elon”.

Ele acrescentou: “qual é o objetivo dele? Onde ele fala sobre a abertura, como ele se sente sobre algo que diz 'vacinas matam pessoas' ou 'Bill Gates está rastreando pessoas' -- isso é uma das coisas que ele acha que deveria ser divulgada?".

Jeffrey Epstein

O fundador da Microsoft falou ainda sobre encontros com Jeffrey Epstein, bilionário condenado por tráfico sexual. Eles se encontraram em 2011 após o financista ter sido condenado por pedir sexo a uma menor de idade em 2008.

Gates havia admitido anteriormente que cometeu um "enorme erro" ao participar de reuniões para levantar fundos com o falecido Epstein.

Em uma entrevista separada, à rede BBC, Gates disse: "cometi um erro ao me encontrar com Jeffrey Epstein. Você sabe, talvez os instintos dela [Melinda] sobre isso fossem mais aguçados do que os meus"

“Qualquer reunião que tive com ele poderia ser vista como quase desculpando seu mau comportamento. Então, isso foi um erro”.

