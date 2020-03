Blogueirinha do Fim do Mundo, Maria Bopp ironiza Sergio Moro e relembra crimes da Vale (vídeo)

"Ou você trabalha como juiz, prende o candidato que tá em primeiro lugar nas pesquisas e vira ministro do candidato que foi eleito ou você deita a cabeça na cuba da pia e joga bastante água para tirar tudo. Pra evitar a sujeira, eu prefiro a segunda opção", diz Maria Bopp, para tirar a argila da textura de Brumadinho do rosto edit

Fórum - Em novo vídeo divulgado nesta segunda-feira (2) pós-Carnaval, Maria Bopp, a blogueirinha do fim do mundo fala de forma irônica sobre os desmandos de Jair Bolsonaro, o salto de Sergio Moro da Lava Jato ao Ministério da Justiça, o partido Noivo e relembra os desastres da Vale com o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.

Ao ensinar como fazer uma máscara de argila, a blogueirinha diz que usa a técnica quando tem uma “ocasião especial no dia”, como ter “um date com um crush ou vou exaltar um torturador”, referindo-se às declarações de Jair Bolsonaro, que já exaltou nomes como de Carlos Alberto Brilhante Ustra e Augusto Pinochet.

Leia na íntegra.