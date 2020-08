Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos aparece em lista de filiados do PT

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, dono do canal no Youtube Terça Livre, divulgou em seu Instagram uma mensagem que recebeu no WhatsApp direcionada a filiados do Partido dos Trabalhadores edit

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, dono do canal no Youtube Terça Livre, divulgou em seu Instagram uma mensagem que recebeu no WhatsApp, nesta quinta-feira, 27, do ex-senador Lindbergh Farias, anunciando a sua pré-candidatura a vereador no Rio de Janeiro, pelo PT.

Lindbergh Farias afirmou que a mensagem individualmente foi enviada para todos os filiados do PT no Rio de Janeiro, para divulgar sua pré-candidatura. “Não houve disparo em massa, a mensagem foi enviada um a um. Fui conferir e vi que o Allan dos Santos aparece como filiado ao PT desde abril”, revelou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.