Blogueiro bolsonarista anuncia golpe e diz que mulher de Mourão organiza tag contra Bolsonaro

Revista Fórum - Em meio ao desespero bolsonarista por causa do suposto dossiê preparado por Sérgio Moro para incriminar o presidente, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, acusado de ser um dos comandantes da milícia virtual, anunciou um golpe com o apoio de Paula Mourão, esposa do vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB).

“A mulher do General Mourão está levantando tag no Instagram dizendo que o Presidente não é Jair Bolsonaro? Tem um golpe vindo aí?”, tuitou Allan dos Santos, colocando mais lenha nas teorias conspiratórias divulgadas nas redes.

