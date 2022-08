Bocardi é acusado ao vivo de praticar assédio moral contra repórter

Apoie o 247

247 - Rodrigo Bocardi foi criticado por uma internauta nesta quarta (24) pela forma que trata Alessandro Jodar no Bom Dia São Paulo. A mulher identificada apenas como Tatá acusou o âncora de praticar assédio moral com o repórter, responsável pelo quadro esportivo do telejornal da Globo. O apresentador se entristeceu com o comentário e rebateu ao vivo: "Uma brincadeira". A reportagem é do portal Notícias da TV.

Por volta das 7h10, Bocardi começou a ler as respostas do público para o Desafio do PVC do dia. "O Alessandro Camargo escreveu: 'Adoro a interação do Bocardi com o Jodar nesse desafio do PVC'. Tô lendo pela ordem aqui", disse o jornalista. Depois, ele leu mais duas mensagens de internautas com as respostas do questionário.

"Aí tem uma mensagem da Tatá que eu li aqui e fiquei triste com o que ela falou. Mas eu tenho certeza que você [Jodar] não a reconhece como verdadeira", lamentou o profissional, que reproduziu a mensagem na sequência: "'Constrangedora essa cena. O Bocardi já ouviu falar em assédio moral? Exatamente o que ele faz com o repórter do Esporte ao lado dele. Pra que expor ao vivo o profissional?'".

"Magina. Não cai nessa", negou o repórter. "Vou te dar um beijo, Jodar. Puts. Tatá, um beijo pra você. Jodar manda outro. Nós nos amamos", comentou Bocardi. "Eu não caio na pilha, e você vai cair. Não, é tranquilo", afirmou o repórter esportivo da Globo. "Uma brincadeira", assegurou o âncora.

Mais cedo, o comandante do jornal tinha feito a proposta para que o público o ajudasse a responder o questionário de Paulo Vinícius Coelho: "Tem que ser comigo ou posso terceirizar hoje?".

