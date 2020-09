Bocardi e Glória Vanique mudam postura em telejornal após bronca da chefia na Globo

Direção da Globo teria advertido os dois apresentadores do Bom Dia São Paulo para mudarem sua postura e assumirem um tom sério na apresentação do telejornal edit

247 - Apresentadores do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi e Glória Vanique mudaram sua postura e assumiram um tom sério na apresentação do telejornal depois de serem advertidos pela direção da Globo de que estavam fazendo “brincadeiras demais”. A dupla adotou um tom sério e parou de interagir com com telespectadores, limitou-se a fazer comentários apenas para esclarecimentos. O sorriso sumiu.

Segundo Daniel Castro, do Notícias da TV, do UOL, Bocardi e Glória foram chamados para uma conversa e levaram de Ana Escalada, chefe de Redação, e de Marcia Correa, editora-chefe do telejornal matinal.

Daniel Castro escreveu que “a descontração, a interação com o público e o bom humor são características que marcaram o Bom Dia São Paulo nos últimos anos e ajudaram o telejornal a se tornar um dos programas mais sintonizados da Globo. Na atração, Bocardi já chamou uma repórter grávida de "borocoxô", ensaiou uma dancinha malsucedida e até deu um chega pra lá em um telespectador que o chamou de ‘burro’”.

Nos bastidores da Globo, circula uma versão de que o jornalista teria sido "convocado" a apresentar o Bom Dia Brasil, no Rio de Janeiro, e teria recusado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.