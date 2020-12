Boff cai em “pegadinha” em vídeo irônico da blogueirinha do fim do mundo

Portal Forum - O teólogo Leonardo Boff cometeu um deslize neste sábado (26) ao criticar no Twitter uma sátira da Blogueirinha do Fim do Mundo sobre o isolamento social no Reveillon

“Ela só pensa nela. O mundo dela é medíocre, pois só cabe ela. Para todos, não só para ela, o isolamento é penoso. E os milhões de favelados que sequer podem isso? Onde está a empatia que prega? Quer salvar a psiqué pondo em risco o suporte dela que é seu corpo e dos outros”, escreveu o teólogo.

Marcada na publicação, a atriz Maria Bopp respondeu para Leonardo, explicando que a esquete é de uma personagem-sátira.

