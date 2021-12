Boff: “emagreci 12 quilos esse ano de desgosto com o que fizeram com o Brasil”

No Giro das 11 de Natal, o teólogo dialogou com Galo, líder da Revolução Periférica, e Sara York, primeira travesti âncora de um programa de TV no Brasil edit

247 - O teólogo Leonardo Boff participou do Giro das 11 desta sexta (24), véspera de Natal, e revelou ter emagrecido 12 quilos ao longo de 2021 por desgosto e tristeza: “É muita tristeza o que acontece com o Brasil. Eu sofro com isso, isso me indigna. Emagreci 12 quilos de desgosto, a gente perdeu toda alegria de viver nesse país, não é possíveo”. Apesar disso, ele fez questão de acenar com uma mensagem de esperança: “Então, no Natal, a gente deve dizer que não pode haver tristeza quando celebramos a vida e a vida divina de um Deus que se fez pobre se fez humilde. Eu não quero ficar só nessa indignação, quero também mostrar minha solidariedade com os pobres desse país, apoiar a causa do Galo e da Sara”.

Boff participou do Giro das 11 ao lado da Galo, líder da Revolução Periférica, e de Sara York, uma das referência do movimento trans no país e que ancora o quadro “Sextou com Sara” na TV 247. O jornalista Mauro Lopes, do 247, foi o âncora do programa, ao lado de Sara..

O teólogo ficou muito emocionado no diálogo com Galo e Sara e afirmou: “Eu agradeço muito o Mauro por esse convívio pessoalmente com a Sara e o Galo porque vocês vêm de um mundo que não é o meu e onde eu aprendo muito. Porque a única escola a verdadeira que me ensina algo são vocês, não são os livros; eu tenho aqui uma biblioteca de 33 mil livros e eles não me ensinam, são vocês que me ensinam”

Boff disse a Sara e Galor que tenha, “Natal sereno, com muita luz, muita esperança e também muita indignação”. E incentivou Galo> “se houver outras estátuas por aí, Galo, queime-as”.

O teólogo terminou o programa afirmando: “Eu já celebrei o Natal com vocês, agora posso até ir dormir. Tivemos uma verdadeira ceia de Natal aqui nós quatro”.

