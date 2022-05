Boleira abre jogo sobre ação de R$ 15 milhões contra Globo

Apoie o 247

ICL

247- Se Amora Mautner saiu em defesa de Walcyr Carrasco, que é acusado de cometer plágio em A Dona do Pedaço (2019), quem conhece Sandra Rodrigues Campos assegura que ela está falando a verdade. Cozinheira em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, há mais de 20 anos, ela tem sua história de vida conhecida por amigos, familiares, clientes e vizinhos. A reportagem e entrevista são do portal Notícias da TV.

"Quem me conhece sabe que a verdade está comigo. A história contada na novela é minha, não pode ter sido coincidência tantas coisas em comum. Entendo que existem muitas boleiras batalhadoras, guerreiras como a Maria da Paz [interpretada por Juliana Paes no folhetim], mas nenhuma delas tinha um programa chamado A Dona do Pedaço, cuja marca foi vendida pela Globo no ano de estreia da novela", diz Sandra.

A vendedora de bolos alega que sua história foi copiada e que ela é a verdadeira Maria da Paz, personagem criada por Carrasco e vivida por Juliana Paes. O caso foi apresentado na 5ª Vara Cível de Rio Preto. Antes de entrar na Justiça, Sandra tentou contato com a emissora de várias formas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu liguei algumas vezes. Diziam que iam me retornar e nunca fizeram. Tenho anotado todos os protocolos. Mandei mensagem no Instagram para o Luciano Huck, a Juliana Paes, o Marcos Palmeira. Na época, eu só queria reconhecimento porque sei que parte da novela foi inspirada na minha vida e me senti desprestigiada. Depois, em conversa com amigos, percebi que não perdi nada, mas deixei de ganhar. Fora isso, não posso mais usar uma marca que usava desde 2004", conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo os autos, aos quais o Notícias da TV teve acesso, a vendedora pede R$ 5 milhões por danos materiais, R$ 5 milhões por danos morais e mais R$ 5 milhões de indenização por lucros cessantes. Sandra também quer proibir que a Globo use a marca A Dona do Pedaço, que afirma se referir a ela desde 2004. A emissora parou R$300 mil pelo título.

"Os danos materiais são justificados pelo fato de a emissora ter utilizado o meu nome artístico e a minha história sem autorização. Os lucros cessantes são relacionados à falta de repasse relacionado aos direitos autorais, já que a novela faturou bastante. E os danos morais são porque não posso mais utilizar o pseudônimo A Dona do Pedaço, sob pena de estar plagiando algo que me foi plagiado", explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Documento que mostra a venda da marca

Aos 52 anos, Sandra continua pilotando um fogão para sobreviver. Hoje, já não faz mais bolos para vender na rua. "Só para quem encomenda mesmo", ela diz. A cozinheira, agora, cozinha e vende bolinhos de mandioca. Produzir em larga escala lhe dá menos trabalho e mais qualidade de vida. A rotina, no entanto, é tão cansativa que ela respondeu à mensagem desta colunista às 21h30, imaginando se tratar de uma cliente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE