Bolsnarista invade telejornal da Globo ao vivo e ataca repórter

247 - Thaís Luquesi teve um link invadido nesta quarta (30) durante o SP1, telejornal local da Globo. A repórter dava uma notícia na rua 25 de Março, quando uma mulher não identificada gritou em seu ouvido ofensas contra a emissora, e em seguida puxou um coro de apoio a Jair Bolsonaro. No último fim de semana, a jornalista já tinha sido hostilizada. As informações são do portal Notícias da TV.

O âncora Alan Severiano chamou Thaís para falar sobre o prazo de pagamento da primeira parcela do 13º salário. Ela foi surpreendida por uma mulher, que pulou atrás da repórter e gritou: "Globo lixo!".

Após sair do vídeo, ela ainda entoou um "viva Bolsonaro" com outras pessoas. A jornalista conseguiu prosseguir com o trabalho e terminou de passar as informações. Ao voltar para o estúdio, Severiano não comentou a falta de educação da mulher.

