"Bolsolão do MEC" bomba nas redes após Milton Ribeiro admitir que favorece pastores

247 - Internautas foram nesta terça-feira (22) ao Twitter criticar o esquema de liberação de verbas para aliados de Jair Bolsonaro. Usuários apontaram crime de responsabilidade e cobraram do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do procurador-geral da República, Augusto Aras, para que abram investigações. O "Bolsolão do MEC" está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Segundo gravações, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o governo prioriza, na liberação de verba, prefeituras com pedidos negociados por dois pastores (sem cargo na gestão federal).

A bancada evangélica avalia pedir ao governo a demissão do ministro.

Confira algumas reações de internautas:

"Tudo pra COMPRAR VOTOS de evangélicos com dinheiro público!!", escreveu um internauta no Twitter.

"BOLSOLÃO DO MEC acaba com bolsa de pesquisa pra mandar dinheiro pra político amigo de pastor e do centrão", disse outro perfil.

"Arthur Lira e Augusto Aras vão fechar os olhos pro Bolsolão do MEC?", questionou o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP).

Outra internauta escreveu: "é perturbador ver Bolsonaro cometendo mais um crime de responsabilidade, algo precisa ser feito!".

Outra pessoa escreveu: "quem vai passar um pano para o BOLSOLÃO DO MEC primeiro? Arthur Lira, Augusto Aras, Rodrigo Pacheco, TSE, STF, Mídia? Fora Bolsonaro Vagabundo".

"BOLSOLÃO DO MEC explica porque a assistência estudantil acabou", disse outro internauta.

BOLSOLÃO DO MEC é o esquema bilionário em que verbas do Ministério da Educação eram destinadas a Igrejas Evangélicas a mando de Jair Bolsonaro!



Isso tudo pra COMPRAR VOTOS de evangélicos com dinheiro público!!



Comente BOLSOLÃO DO MEC e vamos chegar ao 1º lugar nos TTs!! — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) March 22, 2022

BOLSOLÃO DO MEC acaba com bolsa de pesquisa pra mandar dinheiro pra político amigo de pastor e do centrão



BOLSOLÃO DO MEC deixa cidade sem creche pra mandar dinheiro pra político amigo de pastor e do centrão



Senta o dedo na tag ai nos comentários e vamo 🚀🚀

👉 BOLSOLÃO DO MEC — abocadelobo 🇧🇷 (@abocadelobo) March 22, 2022

BOLSONARO VAGABUNDO armou gabinete paralelo e corrupto no MEC, como fez no ministério da saúde. Arthur Lira e Augusto Aras vão fechar os olhos pro Bolsolão do MEC? Não dá pra prevaricar depois que o Milton Ribeiro confessou crime! — Ivan Valente (@IvanValente) March 22, 2022

VERGONHA!



É perturbador ver Bolsonaro cometendo mais um crime de responsabilidade, algo precisa ser feito!



O ministro Ribeiro afirma que prioriza a liberação de verbas da Educação para amigos de um pastor a pedido de Jair



❌ Não vamos deixar passar o Bolsolão do MEC ❌ pic.twitter.com/nLgvNPlQbR — Ediane Maria - pré candidata a dep. estadual em SP (@EdianeMariaMTST) March 22, 2022

Quem vai passar um pano para o BOLSOLÃO DO MEC primeiro?

Arthur Lira, Augusto Aras, Rodrigo Pacheco, TSE, STF, Mídia?

Fora Bolsonaro Vagabundo pic.twitter.com/BwCnMZCeK4 — Distopia Brazil (@Douglas86736732) March 22, 2022

BOLSOLÃO DO MEC explica porque a assistência estudantil acabou.



Universidade agora só pra quem é rico e verba da educação agora só pra apadrinhado do Centrão. https://t.co/JQ65dTu8Rh — Carapanã (@carapanarana) March 22, 2022

