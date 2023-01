Bolsonarista Allan dos Santos, foragido nos EUA, incitou atos terroristas contra a democracia

Apoie o 247

247 - O bolsonarista Allan dos Santos incitou os atos criminosos em Brasília e encorajou golpistas a atentarem contra os Três Poderes.

No domingo (8), em meio à invasão à Praça dos Três Poderes, ele fez uma série de publicações para estimular os baderneiros, informa o jornalista Lauro Jardim no Globo. "Não posso condenar um protesto onde pessoas cagam na mesa do Alexandre (de Moraes), levam a porta dele para rolê, vendem algodão-doce e expõem vários supostos vibradores do juizeco de merda. Grande dia", escreveu o bolsonarista.

O blogueiro bolsonarista é foragido da Justiça brasileira, que determinou o bloqueio de suas redes sociais no país.

Allan dos Santos usa frequentemente subterfúgios para burlar a determinação. Toda vez que o Instagram derruba seu perfil, cria um novo. Já está na 29ª conta, onde tem compartilhado suas posições antidemocráticas, incluindo posts do Twitter, onde seu perfil está retido no Brasil, mas é visível para usuários que se encontram no exterior.

Em outro post, ele fez pregação golpista: "Lula decreta GLO, mas... E se os caminhoneiros aderirem ao povo que está em Brasília? E se os tenentes e coronéis não obedecerem aos generais? E se os policias não obedecerem aos comandantes? E se o poder sair das mãos dos criminosos? São perguntas que me faço nesse exato momento".

