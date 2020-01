Bolsonarista ameaça jornalista Vera Magalhães nas redes sociais

247 - A apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, Vera Magalhães afirmou que foi ameaçada no Twitter por uma apoiadora de Bolsonaro. Segundo ela, a internauta citou seus filhos e disse para ela tomar “cuidado”.

A jornalista usou a sua página nas redes para denunciar que recebeu uma ameaça em uma publicação feita pela conta de uma bolsonarista identificada como Sibele Guimarães Chaves. Em seu perfil, Sibele aparece numa foto com a logo do Aliança pelo Brasil, partido de Jair Bolsonaro, fazendo elogios ao governo.

“Você é nojenta, como ser humano. Você deve estar no limbo. Não posso e nem devo julgá-la, mas, para mim, não tenho empatia nenhuma com suas atitudes. Repense suas atitudes, até como profissional. Você tem filhos. Cuidado. Só um dica”, afirmou.

Vera rebateu à ameaça e solicitou providência do Twitter. “Uma ‘cristã’ e ‘patriota’ diz que está me dando ‘dica’ para eu ter cuidado, pois tenho filhos. Hey, Twitter, isso não é ameaça? Pode?”, indagou.

A internauta não se intimidou e continuou os xingamentos. “Burra, eu vou explicar pra você. Na minha idade, aprendi que eu tenho que tomar muito cuidado com minhas atitudes. Meus filhos herdam meu legado e, junto com ele, as ‘consequências’. Imbecil”, escreveu.

Depois, Sibele decidiu pedir desculpas pela forma como se expressou e garantiu que não ameaçou Vera Magalhães. “Peço desculpas pelo meu modo exaltado. Nunca me referi aos seus filhos em tom de ameaça, jamais faria isso”, afirmou.

Uma “cristã” e “patriota” diz que está me dando uma “dica” para eu ter cuidado pois tenho filhos. Hey, @Twitter isso não é ameaça? Pode? https://t.co/nxZ49wK7MR — Vera Magalhães (@veramagalhaes) January 28, 2020