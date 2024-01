Bolsonarista, Conib deve ser investigada por práticas antidemocráticas, diz Boff

Apoie o 247

247 - A entidade sionista Confederação Israelita do Brasil (Conib) deve ser investigada por praticar atos antidemocráticos, como defender a censura do jornalista judeu Breno Altman, disse o filósofo Leonardo Boff em postagem nas redes sociais.

A Conib pediu que Breno Altman seja censurado pelos tribunais por conta das críticas do jornalista ao regime sionista e ao genocídio perpetrado por Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

Segundo o filósofo, o Brasil não pode permitir a influência do lobby sionista, como ocorre nos Estados Unidos. Ele também lembrou que a Conib declarou seu apoio a Jair Bolsonaro no passado.

"A Conib pensa que está nos USA onde o lobby sionista influencia políticos e presidenciáveis. A Conib deve ser investigada, pois quer práticas antidemocráticas contra o Breno Altman. Apoiou explicitamente JB (Jair Bolsonaro), que sempre defendeu a tortura. Esquece as vítimas do Holocausto sob nazismo", escreveu Boff na plataforma social X (antigo Twitter).

