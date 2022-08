Bolsonarista, ex-loira do 'É o Tchan' se candidata a deputada federal

Entre as pautas defendidas pela policial rodooviária federal Silmara Miranda está o porte de armas, a segurança pública e a criminalização do aborto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma das apostas do bolsonarismo no Distrito Federal, a ex-dançarina do grupo de pagode baiano ‘É o Tchan’, a policial rodoviária federal Silmara Miranda (Republicanos -DF) registrou a sua candidatura à deputada federal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Silmara, que faz questão de exibir em suas redes sociais seu apoio a Jair Bolsonaro e sua família, segue a linha conservadora e já prometeu "fortalecer a base do presidente no Congresso Nacional". Entre as pautas defendidas pela policial está o porte de armas, a segurança pública e a criminalização do aborto, informa o jornal Extra.

A ex-dançarina é formada em Jornalismo e deixou o "É o tchan" em 2007. Posteriormente, passou no concurso da PRF e foi nomeada em novembro de 2020. Ao ser aprovada, homenageou Bolsonaro: "Sem palavras para agradecer àquele que fez desse sonho uma realidade. Gratidão eterna Sr. Jair Messias Bolsonaro”, disse à época. Em menos de um ano após ser empossada, Silmara foi promovida ao cargo de confiança, em Brasília, sendo alvo de críticas dos colegas de farda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Integrante do mesmo partido da ex-ministra Damares Alves, Silmara declarou um patrimônio de R$120.990,69: R$96,5 mil em um carro e R$24,39 mil em conta corrente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.