Bolsonarista, Gusttavo Lima posta vídeo reclamando do preço da gasolina nas redes e internautas ironizam: "chama o mito"

Apoie o 247

ICL

247 - Gusttavo Lima, que é apoiador de Jair Bolsonaro (PL) fez uma crítica ao governo do chefe de Estado na rede social. Em uma série de Stories em seu perfil no Instagram, na segunda-feira (o9), o sertanejo reclamou do valor da gasolina, que teve um aumento significativo nos últimos tempos, causado pela gestão de Bolsonaro.

No posto para abastecer o veículo, Lima ficou surpreso com o valor de R$ 7,24 o litro da gasolina: “Cara, tá mais fácil andar de a pé, então. Bota uns 20 reais só para eu chegar ali então”, disse ele ao frentista. “Cara, vou te contar, gente.. É trabalhar e cantar porque está difícil”, reclamou.

A reclamação do artista gerou comentários nas redes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Gustavo Lula reclamando do preço da gasolina. Ué? Mas o Lula não roubava? Não era só tirar o PT? o mito não ia melhorar isso tudo que tá ai?", disse uma internauta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O problema está exatamente aí. Para o Gusttavo Lima não faz diferença pagar 200, 500, 1000 ou 10000 de gasolina. Ele vai votar no mito eternamente pq pra ele tanto faz. E tá tudo bem!", disparou outro internauta.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE