Bolsonarista, Guzzo diz que 'Bolsonaro todo dia faz alguma coisa para tumultuar seu governo'

247 - O jornalista bolsonarista José Roberto Guzzo reconheceu, em texto publicado no Estado de S. Paulo, que Jair Bolsonaro faz de tudo para tumultuar seu próprio governo, algo que já é visto por parte dos brasileiros como "cortinas de fumaça" para desviar as críticas do que realmente importa no atual governo.

Guzzo ainda disse que Bolsonaro age como se seu pior pesadelo fosse viver 15 minutos de paz. "É curioso o que está acontecendo hoje no Brasil. A cada dia que passa, o presidente da República faz alguma coisa que parece desenhada sob medida para tumultuar o seu próprio governo, como se tivesse certeza de que o pior desastre que pode lhe acontecer é viver quinze minutos de paz".

