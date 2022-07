Bolsonarista, Jovem Pan passa por saia justa e exibe grito de "Lula Presidente" da torcida do Corinthians (vídeo)

Desde que entrou no ar, no fim do ano passado, a Jovem Pan News se transformou na "emissora oficial bolsonarista" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um torcedor do Corinthians manifestou apoio ao pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva ao vivo, na Jovem Pan News. Tudo aconteceu no último domingo (10), durante uma reportagem que falava sobre a expectativa da torcida do Timão em relação ao jogo contra o Flamengo. A reportagem é do portal Na Telinha.

"O Vampeta apostou R$ 500 que vai dar Corinthians", avisou o repórter, que empolgou a torcida e ouviu gritos de "vai ganhar" e "já ganhou". O clube de São Paulo realmente ganhou do Flamengo, por um a zero, com gol contra marcado por Rodinei, porém, um dos corintianos que estava presente mostrou que não queria falar apenas de futebol.

O torcedor conseguiu chamar a atenção do jornalista, que estendeu o microfone para que ele falasse, e mandou seu recado. "E eu aposto mais R$ 500 que é Lula presidente", gritou ele, que também fez um "L" com os dedos e surpreendeu o repórter, que passou rapidamente o microfone para outras pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que entrou no ar, no fim do ano passado, a Jovem Pan News se transformou na "emissora oficial bolsonarista" e sofre rejeição de grande outra parcela do público, que não se identifica com o governo de Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RINDO DO CARA APOSTANDO 500 CONTO QUE É LULA PRESIDENTE EM PLENA JOVEM PAN pic.twitter.com/0sOF95QTyN CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 11, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE