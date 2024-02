Bolsonarista Luciano Hang é condenado a pagar R$ 18,5 mil à CBN após Justiça reconhecer que ele defendeu golpe

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, foi condenado pela Justiça a pagar R$ 18,5 mil em honorários advocatícios à rádio CBN. Segundo a coluna do jornalista Rogério Gentile, do UOL, a decisão judicial reconheceu que a emissora estava correta ao afirmar que Hang apoiava a possibilidade de uma intervenção militar no país.

O caso teve início com uma reportagem publicada pela CBN em 29 de maio de 2018, intitulada "Empresários, políticos e militares aproveitam greve dos caminhoneiros para se promover". No texto, a emissora afirmava que Luciano Hang era um "defensor da privatização da Petrobrás e da intervenção militar".

continua após o anúncio

Hang contestou a reportagem, alegando que não apoiava um golpe militar e que a publicação tinha como objetivo difamá-lo. No entanto, a Justiça rejeitou as alegações do empresário em todas as instâncias, considerando que ele havia manifestado apoio explícito às declarações do general Hamilton Mourão.

Mourão, que, no ano seguinte, seria eleito vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, havia insinuado a possibilidade de um golpe ao afirmar ser “preciso retirar da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou, então, nós teremos que impor isso”.

continua após o anúncio

O desembargador Marcos Rios Gonçalves, relator do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, destacou que Hang elogiou publicamente Mourão em um vídeo nas redes sociais, expressando apoio às suas palavras sobre uma possível intervenção militar.

A decisão da Justiça foi respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, (STJ) e como o processo transitou em julgado, Hang foi obrigado a pagar os honorários advocatícios da rádio CBN. A juíza Fernanda Jacomini determinou a ordem de pagamento em 26 de fevereiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: