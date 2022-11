Bolsonarista Milton Neves critica "greve de caminhoneiros teleguiados": 'gente, perdeu, perdeu

Apoie o 247

ICL

247 - O bolsonarista Milton Neves usou as redes sociais para criticar as manifestações e bloqueios em rodovias de todo o país resultantes das manifestações de caminhoneiros bolsonaristas em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

“Então o ‘Golpe’ era isso? Ora,essa ‘greve’ dos caminheiros teleguiados exala burrice,maldade,crime, despeito, inveja,inconsequência e tanta irresponsabilidade.Gente, perdeu, perdeu, e bola pra frente. Afinal, ninguém ganha todas e até o genial Pelé perdeu um ou outro pênalti. Já deu!”, escreveu o jornalista no Twitter.

Então o “Golpe”era isso?Ora,essa “greve”dos caminheiros teleguiados exala burrice,maldade,crime, despeito, inveja,inconsequência e tanta irresponsabilidade.Gente, perdeu,perdeu, e bola pra frente. Afinal, ninguém ganha todas e até o genial Pelé perdeu um ou outro penalti. Já deu! — Milton Neves (@Miltonneves) November 1, 2022

