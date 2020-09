Bolsonarista zomba de abuso sexual que Marcelo Adnet sofreu na infância: humorista foi “degustado”

O humorista Marcelo Adnet expôs o perfil de um bolsonarista que zombou de um grave trauma que teve na infância. No começo deste ano, Adnet afirmou ter sido abusado sexualmente quando criança. "Depois que declarou ter sido ‘degustado’ na infância, agora assumiu ser 'ítem do cardápio'", disse o usuário edit

247 - Alvo de ataques na internet após fazer uma paródia do secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, o humorista Marcelo Adnet expôs, na tarde deste domingo (6) em seu Twitter, o perfil de um bolsonarista que zombou de um grave trauma que teve na infância. No começo deste ano, Adnet afirmou ter sido abusado sexualmente quando criança. Um perfil sob o nome de Luiz Sampaio, que compartilha postagens em apoio a Bolsonaro, então, usou do trauma do humorista para atacá-lo. "Depois que declarou ter sido ‘degustado’ na infância, agora assumiu ser ‘ítem do cardápio’. Da um KHU besta…", postou o bolsonarista.

O humorista respondeu ao bolsonarista, sugerindo que tomará medidas judiciais contra ele. "Mas são totalmente contra a pedofilia e a favor das crianças. Menos se elas criticarem o governo, aí é ‘baitola’, ‘arrombado’ etc. Vergonha de ser brasileiro! Advogados a fim de trabalhar?", escreveu. O advogado Sérgio Ribeiro prontamente respondeu: "Eu tô… Posso começar já a inicial?". "Vai fundo", chancelou Adnet.

Mas são totalmente contra a pedofilia e a favor das crianças. Menos se elas criticarem o governo, aí é “baitola”, “arrombado” etc. Vergonha de ser brasileiro! Advogados a fim de trabalhar? https://t.co/Ph6OBvPPhN — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 6, 2020

