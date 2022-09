Bolsonaristas acordam com Jovem Pan fora do ar e entram em pânico

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas acordaram na manhã desta segunda-feira (26) com o canal de TV da emissora Jovem Pan fora do ar e entraram em pânico. Imediatamente foram para as redes fazer o relato e a #JovemPan foi um dos assuntos mais comentados nas redes.

“Caiu o sinal para todo o BRASIL da Jovem Pan ou é censura mesmo a uma semana das eleições?”, questionou um bolsonarista.

"Amigos, fui ligar a TV agora, na Jovem Pan e está fora do ar. Vocês estão sabendo de alguma coisa a respeito???”, questionou outra bolsonarista.

