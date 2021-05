Bolsonaristas entram em pânico e dizem que há uma invasão "esquerdista" na Jovem Pan em curso

O comentarista bolsonarista Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente general João Figueiredo, disse que seu pedido de demissão da Rádio Jovem Pan foi por consequência de uma nova linha editorial marcada por críticas a Jair Bolsonaro edit

Em um vídeo postado nas redes sociais, que causou alvoroço dos bolsonaristas, Figueiredo Filho diz que sofreu censura na rádio após, segundo ele relata no vídeo abaixo, ter seu tempo de comentário reduzido e também ser vetado no debate com outros comentaristas da emissora.

Irritados, bolsonaristas atribuem a saída de Figueiredo com uma suposta nova linha editorial do canal, que estaria atendendo a interesses da China e também do governador de São Paulo, João Doria.

Apesar do temor dos extremistas, a Jovem Pan continua a seguir com sua linha de extrema-direita, chegando ao ponto de ser tarjada como “conteúdo ofensivo” pelo Youtube, ao disparar informações mentirosas qdurante a invasão no Capitólio, EUA.

PREOCUPANTE! Paulo Figueiredo @realpfigueiredo comenta sua demissão na Jovem Pan e critica o novo diretor de jornalismo, que veio da CNN e começou um processo de esquerdização na radio. E o pior: começou a CENSURAR! pic.twitter.com/NROat2R6Dg May 19, 2021





