Bolsonaristas insultam jornalistas da CNN Portugal (vídeo)

247 - Os jornalistas Pedro Bello Moraes e Nuno Quá, enviados especiais da CNN Portugal para cobrir o segundo turno das eleições no Brasil, foram insultados por um grupo de bolsonaristas, no Rio de Janeiro, neste domingo (30), após a confirmação da derrota de jair Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Lula (PT).

Do estúdio, a apresentadora do telejornal pergunta ao repórter qual o “estado de espírito” dos apoiadores de Bolsonaro diante da derrota do seu candidato e, ao abordar um grupo de bolsonaristas, repórter e cinegrafista são xingados e tratados com hostilidade.

“Desconfiança, revolta e raiva”, descreve o repórter à apresentadora. Na sequência, ele se dirige a um grupo de bolsonaristas para ouvi-los e começam os ataques.

“Lula não nos representa. Foi roubado [o resultado das urnas] com uma canetada”, grita uma mulher. Um homem que está ao lado dela dirige seus insultos à emissora. “A culpada é essa TV. Esta TV não vale de p**** nenhum”, esbraveja. O repórter Pedro Moraes tenta explicar que é da CNN Portugal, mas logo é interrompido.

Na sequência, a mulher que diz que o resultado das urnas foi fraudado questiona o apoio do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, parabenizando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Descontrolados, os bolsonaristas gritam: “ele é bandido. Ele é ladrão. Isto é uma injustiça", sobre o presidente eleito Lula. Neste momento, o jornalista explica que o resultado das urnas é o reflexo da democracia. “A maioria escolheu ser representada por ele [Lula]”, disse.

O jornalista decide finalizar a sua participação ao vivo diante dos ânimos exaltados dos bolsonarista e da crescente de insultos. Ao devolver a fala para o estúdio, a apresentadora destaca que os profissionais estão “em difíceis condições de trabalho”.

