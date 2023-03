Bolsonaristas perdem a linha com declarações de Lula à TV 247, mostram mensagens de grupos internos

Apoie o 247

Por Laís Gouveia, 247 - A entrevista exclusiva que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu à TV 247 nesta terça-feira (23) gerou intensa repercussão nas mídias e também no folclórico mundo dos grupos bolsonaristas. Por lá, de acordo com monitoramento publicado pela empresa “Mapeo”, as declarações do chefe do executivo é o assunto mais comentado da semana.

De acordo com a empresa que realizou o monitoramento, a ideia mais comum é a de que Lula teria planejado vingança contra Moro, distorcendo o elemento principal: a Polícia Federal sob o comando de Lula investigou e desarticulou a quadrilha que pretendia matar seu desafeto, sem aparelhamentos, algo visto corriqueiramente na gestão Bolsonaro.

O vídeo de Lula citando Moro circula com as seguintes mensagens abaixo:

““Só vai tá bem quando eu foder esse Moro. Vocês corta a palavra foder aí. Eu tô aqui pra me vingar dessa gente”, disse Lula hoje em entrevista ao blog petista Brasil 247. O "amor" venceu.”

““Só vai tá bem quando eu foder esse Moro. Vocês corta a palavra foder aí… Eu tô aqui pra me vingar dessa gente”, disse Lula hoje em entrevista ao vivo para o blog petista Brasil 247. Esse animal não tem a menor condição de ocupar a Presidência do Brasil. Está claramente configurado crime de responsabilidade por quebra de decoro. IMPEACHMENT JÁ!”

“Olha a linguagem e o conteúdo do candidato escolhido da velha imprensa, revelou que seu plano já estava armado” , seria se VINGAR do Juiz Moro e da Lava Jato.

Vídeo desmascarando Moro também é viral:

Por outro lado, vídeos que desmascaram o discurso fantasioso dos bolsonaristas também ganharam as redes, como é o caso do senador Randolfe Rodrigues enquadrando Moro na tribuna do Senado. Ele deixou clara a dissociação entre o narcotráfico e a gestão federal, algo que foi estrategicamente elaborado por Moro.

Randolfe, inclusive, chamou o ex-ministro e aliado de Bolsonaro de “mau-caráter”.

Assista ao vídeo com a fala de Randolfe:





