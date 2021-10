Bolsonaristas resgatam vídeo homofóbico de Felipe Andreoli, da Globo, que pede desculpas após atacar Maurício

Apoie o 247

247 – O apresentador Felipe Andreoli, do Globo Esporte, foi confrontado com vídeos e posts do seu passado, de teor claramente homofóbico, por bolsonaristas que questionam a postura que ele adotou em relação ao jogador Maurício, demitido do Minas Tênis Clube. Andreoli se desculpou e diz ter mudado.

"Sim, o print é eterno. Coisas que foram ao ar, coisa que escrevi e falei estão documentadas. Absurdos. O que era considerado piada, hoje sabemos que mata. E por isso é crime. O mundo mudou, longe de ser suficiente. Mas tenho orgulho de ter aprendido, estudado a ponto de poder lutar e combater no lado certo. O Andreoli de 2021 é muito diferente do de 2010. Eu quero aprender, o tempo todo. Cada vez mais. Eu tô aqui pra mudar e pra mostrar que faz parte da construção do ser humano. Os prints do passado, o meu vídeo de ontem e os registros do Andreoli de amanhã guardarei pra mostrar pros meus filhos, sobre o meu caminho humano, sobre o processo histórico que vivemos. E seguirei atento para ser um agente ativo no caminho de uma sociedade de liberdade e respeito", escreveu, em relação a um de seus vídeos do passado: