Bolsonaristas usam vídeo antigo do general Heleno e divulgam fake news após tiroteio interromper a campanha de Tarcísio

247 - Foi divulgado nesta nas redes sociais um vídeo de 2018 gravado pelo atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, em que o general fez um alerta sobre um suposto plano de atentado contra Jair Bolsonaro (PL).

No Twitter, o perfil de Maurício Moreira CDI divulgou a notícia falsa de que o candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) sofreu um atentado. O ex-ministro teve um ato de campanha interrompido nesta segunda-feira (17) por causa de um tiroteio em Paraisópolis, favela da Zona Sul da capital paulista.

>>> Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

"Em 2018 Bolsonaro concorrendo as eleições com Haddad tomou uma facada. Agora Tarcísio concorrendo ao governo do estado com ele. Sofre atentado de fuzil. É perigoso concorrer as eleições com Haddad", disse Moreira, que se descreve na rede social como "Direita Conservador #BOLSONARO2022".

Até veículos bolsonaristas, como o Jornal da Cidade Online, admitiram que o vídeo de Heleno era de 2018.

O secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, João Camilo Pires, afirmou nesta segunda que não há indícios sobre tentativa de atentado contra Tarcísio.

O próprio portal bolsonarista Jornal da Cid. Online admitiu que o conteúdo estava tirado de contexto, o que não impediu que outros portais, canais e usuários ligados ao bolsonarismo continuassem explorando o tema. (+) pic.twitter.com/xYZpXCdOKZ — Pedro Barciela (@Pedro_Barciela) October 17, 2022

É essencial entender o movimento de portais como Jovem Pan que buscam, mesmo que sem informações precisas, explorar esse tema a partir de conclusões prematuras sobre o incidente, surfando em uma fake news que ganhou corpo nas redes bolsonaristas nos últimos dias. (+) October 17, 2022

Em 2018 Bolsonaro concorrendo as eleições com Hddad tomou uma facada. Agora Tarcísio concorrendo ao governo do estado com ele. Sofre atentado de fuzil. É perigoso concorrer as eleições com Haddad. pic.twitter.com/ToibEXoPaB — Maurício Moreira CDI (@mauricioasupor1) October 17, 2022

