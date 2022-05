Bolsonaristas usam vídeos antigos para enganar sobre adesão a atos golpistas do 1º de Maio

As publicações dão a entender que as gravações foram feitas em 1° de maio deste ano edit

247 - Vídeos que estão circulando no Facebook, Instagram, Kwai e Twitter mostram milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em atos na Avenida Paulista, em São Paulo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. As publicações dão a entender que as gravações foram feitas em 1° de maio deste ano.

“1° de maio dia do trabalho, o povo brasileiro saiu às ruas para mostrar de qual lado ele está!”, diz a legenda de uma delas.

Um dos vídeos mostra uma manifestação com milhares de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, outra em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Agência de verificação do jornal Estado de S.Paulo apontou que são enganosas postagens que mostram vídeos de manifestações de apoio a Bolsonaro (PL) .

Os vídeos foram originalmente gravados nos atos convocados pelo presidente Bolsonaro em 7 de setembro de 2021, no Dia da Independência do Brasil.

No dia 1° de maio de 2022 também houve manifestações pró-Bolsonaro, porém, com menos pessoas do que os atos do feriado da Independência, como repercutido pela imprensa.

