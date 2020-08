Bolsonaro acusa Maju de mentir e bolsonaristas atacam apresentadora nas redes com fake news

Apresentadora do jornal Hoje informou corretamente que nem Bolsonaro nem seus ministros falaram sobre os mostos na pandemina em cerimônia no Planalto. Apenas uma médica falou e pediu um minuto de silêncio em clima de constrangimento. Bolsonaro fez postagem, na sequência, acusando a emissora de propagar fake news edit

247 - A apresentadora do jornal Hoje Maju Coutinho informou que Jair Bolsonaro e seus ministros não homenagearam as vítimas da Covid19, durante a solenidade no Palácio do Planalto, com o tema "Brasil vencendo a Covid", ocorrida nesta segunda-feira (24). A informação é rigorosamente correta. Apenas uma médica fez menção aos mortos e os homenageou, obrigando os presente a um minuto de silêncio, em clima de constrangimento.

Na sequência, Jair Bolsonaro fez postagem acusando a emissora de propagar fake news e mostrou imagens da médica que prestou homenagem às vítimas. Nãop houve qualquer da fala do presidente da República ou de seus ministros prestando palavras de conforto às famílias ou citando as 115 mil pessoas que perderam suas vidas em decorrência do vírus.

Após a postagem de Bolsonaro, robôs e bolsonaristas subiram #MajuMentirosa nos assuntos mais comentados do Twitter

