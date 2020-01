Bolsonaro: "agora tá pegando fogo é na Austrália (...) Macron falou alguma coisa?

247 - Na primeira live do ano, Bolsonaro atacou o presidente da França Emmanuel Macron e a ativista Greta Thunberg, chamando-a mais uma vez de pirralha. Ele insta ambos a se manifestarem sobre os incêndios na Austrália: "agora tá pegando fogo é na Austrália, eu queria saber se o Macron falou alguma coisa até agora? (...) Aquela menina lá, aquela pequeninha (sic) falou alguma coisa também?"

A reportagem do portal Uol destaca que "Macron foi um dos maiores críticos no aumento de desmatamento e o avanço de incêndios na floresta Amazônica em 2019. Já Greta foi chamada de "pirralha" pelo presidente e reagiu com ironia, colocando o termo em sua descrição no Twitter. No final de dezembro, a ativista disse que líderes mundiais que a criticam, como Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, "estão aterrorizados com o fato de pessoas jovens provocarem mudanças que eles não querem".

A matéria ainda acrescenta que "na live de hoje, Bolsonaro afirmou que procurou os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, Fernando Azevedo e Silva e Ernesto Araújo, respectivamente, para que o Brasil pudesse "oferecer o pouco que temos para ajudar a combater o fogo lá na Austrália".