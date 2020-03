Bolsonaro autoriza volta de sorteio na televisão

247 - Jair Bolsonaro editou uma medida provisória, autorizando sorteios em canais abertos de televisão, para atender às demandas das emissoras SBT, Record, RedeTV! e Band. O texto foi publicado no Diário Oficial da União, na manhã desta terça-feira (3).

Na década de 1990, sorteios realizados pelo número 0900 ganharam bastante repercussão, e foram proibidos, por decisão judicial, em 1998. Segundo os consumidores eram prejudicados. Com ligações ou mensagens de textos tarifadas, eles concorriam a casas, a eletrodomésticos e a carros.

Segundo informações divulgadas pela revista Veja, o chefe do executivo chegou a se encontrar com diretorias da RedeTV!, Band, Record e SBT, sendo as quatro primeiras beneficiadas com um estimado lucro em R$5.000.000,00 por ano.