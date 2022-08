"Bolsonaro Cagão" bomba no Twitter após desistência de debates entre presidenciáveis

Internautas chamaram Jair Bolsonaro de "covarde" após ele desistir de participar dos debates entre presidenciáveis no primeiro turno da eleição edit

ICL

247 - Internautas criticaram nesta quarta-feira (24) pelo Twitter a iniciativa de Jair Bolsonaro (PL) de não participar dos debates no primeiro turno da eleição presidencial. A expressão "Bolsonaro Cagão" ficou entre os assuntos mais comentados da rede social nesta tarde.

Um perfil no Twitter afirmou que "'Bolsonaro Cagão' não aguentou a péssima repercussão da entrevista no Jornal Nacional e fugiu, como um covarde que ele é".

Outra pessoa chamou o ocupante do Planalto de "tremendo covarde". "O futuro presidiário confirmou que não irá comparecer em nenhum debate eleitoral nesse primeiro turno. Nesse ano não tem fakeada para meter atestado. Ele vai é fugir na cara dura. Bolsonaro medroso. Bolsonaro cagão", disse.

Uma internauta viu "desespero" em Bolsonaro. "Tão inventando agora de fazer live no dia da entrevista do Lula ao jornal nacional na mesma hora. Eles só querem competir, mais falar a verdade né? Deus me livre".

Um perfil disse: "Bolsonaro Cagão! Mais conhecido como a Tchuca do Centrão".

Outra usuária postou: "a alma sebosa confirmou que não irá comparecer em nenhum debate eleitoral nesse primeiro turno, não aguenta um aperto e a facada já tá manjada Bolsonaro Cagão".

BOLSONARO CAGÃO não aguentou a péssima repercussão da entrevista no Jornal Nacional e fugiu, como um covarde que ele é. pic.twitter.com/mLwo9vi0nw — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) August 24, 2022

Bolsonaro sendo Bolsonaro. Um tremendo covarde. O futuro presidiário confirmou que não irá comparecer em nenhum debate eleitoral nesse primeiro turno. Nesse ano não tem fakeada para meter atestado. Ele vai é fugir na cara dura. Bolsonaro medroso. Bolsonaro cagão. August 24, 2022

Gente o desespero tá tão grande que tão inventando agora de fazer live no dia da entrevista do Lula ao jornal nacional na mesma hora .

Eles só querem competir , mais falar a verdade né ? Deus me livre.

Lula e Bolsonaro / bozo #ForaBolsonaro #JornalNacional bolsonaro cagão — Franciely Lustosa 🇧🇷✨ (@Franciely_lusto) August 24, 2022

BOLSONARO CAGÃO! MAIS CONHECIDO COMO A TCHUTCHUCA DO CENTRÃO. https://t.co/ADjFyDMcI6 — Jobson Castro (@jobsonpacheco) August 24, 2022

a alma sebosa confirmou que não irá comparecer em nenhum debate eleitoral nesse primeiro turno, não aguenta um aperto e a facada já tá manjada

Bolsonaro Cagão — monica cecilia (@monicac32089680) August 24, 2022

