'Bolsonaro comanda o maior esquema de corrupção do planeta Terra', diz Hildegard Angel

"O Lula tem que agir assertivamente e rebater com as corrupções do Bolsonaro: o maior esquema de corrupção do planeta Terra" disse a jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 -A jornalista Hildegard Angel defendeu, em participação na TV 247 neste domingo (16), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reaja de forma “assertiva” a possíveis acusações de corrupção contra ele que venham a ser feitas por Jair Bolsonaro (PL) na noite deste domingo (16), durante o debate do segundo turno entre os presidenciáveis que será exibido pela Band.

"Hoje vamos ter um debate e acho que o Lula deveria ser enfático quando o Bolsonaro vier acusá-lo de roubo, corrupção, 'ladrão', o que for. O Lula tem que agir assertivamente e rebater com as corrupções do Bolsonaro: o maior esquema de corrupção do planeta Terra, segundo a senadora Simone Tebet [MDB]", disse Hildegard.

"Ele tem que sim que rebater, tem que perder a fleuma e mostrar que tem sangue. Acho que o povo quer ver, quer o seu líder não só equilibrado, não só bem centrado, mas também combativo e corajoso, e isso o Lula sempre soube ser", completou em seguida.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.