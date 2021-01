Bolsonaro convoca seguidores a usarem Parler, rede social banida por Google, Apple e Amazon

Jair Bolsonaro usou a sua conta no Instagram para pedir aos seus 18 milhões de seguidores que entrem na Parler, uma rede social que se apresenta como uma alternativa de “liberdade de expressão” ao Twitter e se tornou a favorita da base de extrema direita do presidente americano, Donald Trump, em fim de mandato edit

Trump foi afastado pelo Twitter e pelo Facebook por incitação à violência. A plataforma Parler foi banida de Google, Apple e pela Amazon, na sexta-feira.

Bolsonaro fez duas postagens: uma no sábado pela manhã e outra neste domingo, convidando as pessoas a acessarem a rede social. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo, que considera Trump o salvador do Ocidente, também convidou seus seguidores no Twitter a o seguirem também no Parler depois do afastamento definitivo de Trump da rede social.

O Parler vem se tornando a plataforma preferida pelos militantes da extrema direita, informa O Globo.

O conhecimento liberta. Saiba mais