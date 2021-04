'Bolsonaro dá as costas à saúde dos mais pobres, despreza a vida e não serve para nada', afirma Noblat

"Sua preocupação com a situação geral do país é nenhuma. Seu entendimento do papel que o destino lhe reservou é nenhum. Sua capacidade para o exercício do cargo que ocupa é igual a zero", disse o jornalista, em uma série de críticas a Bolsonaro edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat publicou nesta sexta-feira (2) no Twitter uma série de críticas a Jair Bolsonaro. Além de chamá-lo de despreparado e inútil, o jornalista afirmou que Bolsonaro e sua equipe 'dão as costas' para a saúde dos mais pobres em meio à pandemia de Covid-19.

Segundo Noblat, Bolsonaro deu "passe livre" ao coronavírus, intencionalmente. O vírus já matou mais de 325 mil pessoas no Brasil. "Um governo que dá as costas à saúde dos mais pobres, despreza a vida e não serve para nada. É esse exatamente o caso do governo Bolsonaro. Não foi por equívoco que ele forneceu passe livre à Covid. Foi por achar que é preciso destruir o que está aí para reconstruir depois".

O jornalista destacou que Bolsonaro preferiu agir contra os governadores, que saíram na frente no combate à pandemia, para não desagradar sua base de apoio. "Foi também porque governadores e prefeitos saíram na sua frente com medidas de isolamento social e cobrança de vacinas e Bolsonaro, ao invés de liderar o combate à pandemia, preferiu enfrentá-los para não descontentar sua base radical de apoio da qual depende para se reeleger".

"Sua preocupação com a situação geral do país é nenhuma. Seu entendimento do papel que o destino lhe reservou é nenhum. Sua capacidade para o exercício do cargo que ocupa é igual a zero. Não tinha nenhum preparo para ser presidente. Nada aprendeu nos últimos dois anos", completou.

