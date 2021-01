Bolsonaro deu 135 entrevistas exclusivas em dois anos de mandato; Jovem Pan, Band, Record e SBT são os preferidos

Bolsonaro atendeu por mais vezes os apresentadores da Jovem Pan e Datena, da Band. Apesar dos constantes ataques do chefe do Executivo à imprensa, os números mostram certa proximidade entre ele e seletos grupos da mídia edit

247 - Sempre com discurso hostil e até mesmo ofensivo contra a imprensa, Jair Bolsonaro concedeu 135 entrevistas exclusivas desde o início de seu mandato como presidente da República, em janeiro de 2019, até 31 de dezembro de 2020.

Foram 54 os veículos de comunicação que conseguiram entrevistá-lo e setes canais do YouTube. Ao todo, 91 entrevistadores puderam fazer questionamentos a Bolsonaro.

Números levantados pelo Poder360 mostram que a TV é o canal de comunicação para entrevistas predileto do chefe do Executivo. Bolsonaro falou à TV 72 vezes. Em seguida, emissoras de rádio aparecem no ranking com 34 entrevistas.

Lideram os grupos mais atendidos por Bolsonaro a Jovem Pan, com 28 entrevistas; Grupo Band (19); Record (17); SBT (14); e CNN (10), seguidos pelo jornal Estado de S. Paulo (5); Grupo Globo (2); O Antagonista (2); RedeTV (2); e Veja (2).

As "personalidades" da mídia que mais vezes conseguiram falar com Bolsonaro são: Augusto Nunes, da Jovem Pan (27); José Maria Trindade, da Jovem Pan (25); Vitor Brown, da Jovem Pan (23); Guilherme Fiuza, da Jovem Pan (21); José Luiz Datena (11), da Band; Leandro Magalhães (10), da CNN; e Tiago Nolasco (7), da TV Record.

