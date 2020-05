Bolsonaro divulga mensagem completa trocada entre Moro e Zambelli, que Jornal Nacional editou

Telejornal da Globo divulgou todas as mensagens de texto da deputada Carla Zambelli, enquanto a resposta de Sergio Moro foi apenas citada genericamente pela jornalista Renata Vasconcellos, sem ser exibida na tela; Bolsonaro e Zambelli abriram a conversa completa no Twitter edit

247 - A edição desta quinta-feira 14 do Jornal Nacional divulgou mensagens de texto enviadas pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP) ao ex-ministro Sergio Moro via WhatsApp. O telejornal informou que a conversa divulgada anteriormente pela parlamentar à CNN havia sido editada e que agora a TV Globo obteve a íntegra do diálogo.

O contexto da conversa está relacionado ao apelo feito por Carla Zambelli ao então ministro para que ele cedesse em sua resistência na troca da diretoria da Polícia Federal, ocupada por Maurício Valeixo, seu aliado. Segundo a denúncia feita por Moro, Jair Bolsonaro queria interferir no comando da PF para proteger sua família.

Ao longo de mais de sete minutos de reportagem, o JN veiculou dezenas de mensagens da deputada a Moro, e apenas uma resposta do ex-ministro. Em um trecho da conversa em que Moro respondeu “se o PR anular o decreto de exoneração, ok”, em que colocava uma condição para ficar no governo, se o presidente mudasse sua posição em relação a Valeixo, a Globo não mostrou a mensagem na tela, como fez com as outras. A jornalista Renata Vasconcellos apenas citou “Moro fala sobre a possibilidade de anular o decreto e Zambelli responde” para se referir a esse trecho do diálogo.

Pelo Twitter, Bolsonaro divulgou toda a troca de mensagens, segundo ele com autorização de sua aliada em Brasília. Confira:

1- Devidamente autorizado pela Deputada @CarlaZambelli38 divulgo mensagem trocada entre ela e Sérgio Moro no dia 24/abril (lembro que Moro divulgou para a TV Globo, outra conversa tida com Zambelli sem autorização da mesma). pic.twitter.com/gMesStr82Y — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 15, 2020





3- Fica claro que, com a possível revogação do decreto de exoneração, qualquer "interferência" por parte do Presidente deixaria de existir.



4- GAME OVER, pelo próprio Zap de Moro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 15, 2020





Nos prints de tela apresentados à CNN, em que agora comprovou-se que foram editados, a deputada bolsonarista apagou a mensagem em que diz: “Bolsonaro vai cair se o Sr sair”.

O conteúdo na íntegra da conversa entre Zambelli e Moro foi revelado nesta quinta-feira (14), no âmbito do inquérito que apura suposta interferência política de Bolsonaro na PF (Polícia Federal). A investigação tramita no STF, a cargo do ministro Celso de Mello.

Leia a troca de mensagens entre Carla Zambelli e Sergio Moro. A mensagem apagada está em negrito:

ZAMBELLI: “Ministro, por favor, me ouça só um pouco”

MORO: “ola”

ZAMBELLI: “O Sr é muito maior que um cargo”

ZAMBELLI: “O Brasil depende do sr estar no MJ”

ZAMBELLI: “Bolsonaro vai cair se o Sr sair”

ZAMBELLI: “Entendo sua frustração”

ZAMBELLI: “Pelo amor de Deus, me deixe ajudar.”

ZAMBELLI: “Vamos amanhã marcar 07h00 com o PR lá no Alvorada”

ZAMBELI: “A gente conversa e ele lhe garante a vaga no STF este ano”

MORO: “Já falei com ele hoje

