"Bolsonaro é corrupto", diz Ascânio Sêleme, do Globo

247 – O jornal O Globo, que usou o tema da corrupção para afastar uma presidente honesta, Dilma Rousseff, agora chega à conclusão de que Jair Bolsonaro, resultado de sua campanha de ódio, é corrupto. É o que aponta a coluna deste sábado do jornalista Ascânio Sêleme. "Já se falou quase tudo do governo de Jair Bolsonaro. Da sua índole intolerante e antidemocrática, da sua beligerância permanente, das baixarias que produz em escala industrial, dos seus inúmeros crimes de responsabilidade, da sua fraqueza moral, dos atentados que comete contra a vida humana no tratamento que dispensa à pandemia do coronavírus. Agora, pode-se também afirmar que esse governo é corrupto. O capitão, que foi eleito prometendo varrer a corrupção de Brasília, montou ele próprio um esquema para se defender e proteger as falcatruas de seus filhos e aliados", escreveu o jornalista.

"São várias as evidências desse esquema ao redor do presidente. Bolsonaro controla tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Polícia Federal com absoluto rigor. Apesar de manter a aparência de independência, Augusto Aras e Rolando Alexandre de Souza fazem o que for preciso para não desagradar ao presidente. Outras instituições do Estado, além da PF, são usadas sem constrangimento. Tanto o Ministério da Justiça quanto a Advocacia- Geral da União foram instrumentalizadas por Bolsonaro para defender ele mesmo, os seus três zeros e a sua turma", anotou ainda o jornalista.

O conhecimento liberta. Saiba mais