“Bolsonaro e democracia são inconciliáveis”, diz Kotscho

247 - A coluna Balaio do Kotscho, do Uol , afirmou nesta sexta-feira, 21, que “assusta saber que quase metade” do eleitorado que diz apoiar a democracia (79%, segundo o Datafolha) “pretende votar em Jair Bolsonaro”. “Como explicar esta gritante contradição? Não devem estar ligando o nome à pessoa”, continua.

“Não é possível que, depois de quase quatro anos do pior governo que o Brasil já teve na sua história, ainda tenha algum democrata vivente disposto a votar em Bolsonaro, escolhido nas pesquisas por 4 entre cada 10 eleitores”, argumenta a coluna. “Das duas uma: ou não sabem o que é democracia ou não conhecem a obra do atual presidente da República”.

Segundo, em 2018, “ainda dava para justificar o desconhecimento”, mas agora não mais. “Bolsonaro e a democracia são inconciliáveis, não dá para colocar os dois na mesma frase. Não dá para defender, ao mesmo tempo, o bolsonarismo e a democracia”.

“Ganhando ou perdendo, cada voto no capitão terá sido o mais caro da história das nossas eleições. Vamos passar muito tempo ainda para pagar essa conta, hipotecando nosso futuro”, conclui.

