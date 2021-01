Bolsonaro e filhos lideram ranking de ataques à imprensa em 2020, diz relatório da Oxfam

247 - Relatório elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteira mostra que Jair Bolsonaro e pessoas ligadas a ele promoveram 580 ofensas contra profissionais de imprensa e veículos de comunicação ao longo do ano passado. Segundo a organização não governamental, Bolsonaro e seus filhos encabeçam a liderança do ranking de “predadores da liberdade de imprensa”.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro desferiu 208 ataques contra jornalistas em 2020, o que o coloca como líder do ranking. Em seguida aparecem Jair Bolsonaro, com 103 ataques, e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), com 89 agressões contra a imprensa.

O relatório da Oxfam destaca que o clã Bolsonaro foi responsável por 85% dos ataques feitos por autoridades à imprensa ao longo de 2020. O uso das redes sociais foi o meio mais utilizado, tanto pela família Bolsonaro como seus ministros, para atacar ou desqualificar jornalistas e o trabalho da imprensa. Ao todo, segundo o levantamento da ONG, foram postadas 489 mensagens deste tipo no ano passado.

Ainda segundo a Oxfam, o Palácio da Alvorada se tornou "palco de humilhações públicas de jornalistas”.

