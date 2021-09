Bolsonaro é 'golpista de domingo' ou ameaça à democracia?, questiona Le Monde

"Muitos observadores querem vê-lo, na pior das hipóteses, apenas um psicopata e, na melhor das hipóteses, uma variante tropical do trumpismo", diz o jornal francês sobre as ameaças de Bolsonaro edit

247 - O jornal francês Le Monde publicou nesta segunda-feira (20) artigo que avalia a capacidade de Jair Bolsonaro de concretizar as ameaças de golpe que ele vinha fazendo até as manifestações de 7 de setembro.

No artigo, o correspondente do jornal Bruno Meyers questiona até quando Bolsonaro manterá o tom moderado adotado desde a carta de recuo. "É realmente sustentável? À medida que a eleição presidencial de outubro de 2022 se aproxima, todos estão se perguntando sobre as reais intenções de Bolsonaro. Ele é um 'golpista de domingo' incapaz de organizar um golpe real? Ou seria, ao contrário, uma ameaça direta à democracia que, a cada dia mais, avança seus peões?", questiona.

O jornalista do Le Monde diz que há três anos, Bolsonaro confunde os observadores. "Muitos querem vê-lo, na pior das hipóteses, apenas um psicopata e, na melhor das hipóteses, uma variante tropical do trumpismo. É ignorar as linhas de força que estruturam um homem com uma personalidade mais complexa do que parece", afirma.

