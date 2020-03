Bolsonaro é ignorante e vive fora da realidade, diz Bernardo Mello Franco

247 – "É uma questão de tempo. O coronavírus mal chegou ao Brasil e já provocou um tombo histórico no mercado financeiro. Em poucas semanas, deve causar estragos ainda maiores na saúde pública", diz o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo.

Ontem a OMS informou que já estamos diante de uma pandemia global. Questionado sobre a notícia, Bolsonaro voltou a se escudar na ignorância. 'Eu não sou médico, não sou infectologista. O que eu ouvi até o momento é que outras gripes mataram mais do que esta', disse. Se for para repetir coisas assim, é melhor o capitão se ocupar com livros de colorir.