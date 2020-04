Bolsonaro é repudiado nas redes sociais em meio à crise política

247 - Com a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a intensa crise do governo federal, Jair Bolsonaro está sendo repudiado por 70% dos perfis engajados no Twitter, informa levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV DAPP). O estudo foi feito a partir de dados da rede social entre 11h e 13h30 desta sexta-feira, 24.

O período abarca o pronunciamento de Moro e a repercussão posterior, sem levar em consideração o pronunciamento de Bolsonaro, que levou a hashtag #ForaBolsonaro para o principal assunto dos Trending Topics do Twitter.

