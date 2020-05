Bolsonaro é risco para investimento estrangeiro no Brasil

247 - Em coluna no Globo, a jornalista Míriam Leitão comenta que a crise da saúde, as turbulências diárias que Jair Bolsonaro cria, assim como os ataques às instituições democráticas, é colocado na balança pelo investidor estrangeiro, que desconfia cada vez mais sobre o desempenho da economia.

"O real é a moeda que mais se desvaloriza este ano e ontem o dólar bateu novo recorde nominal. O grau de investimento ficou mais distante, com a perspectiva negativa na nota de crédito do governo pela agência Fitch. O risco-país saiu de 100 para 350 pontos de dezembro para cá. O que diferencia o Brasil de outros emergentes é a capacidade do presidente Jair Bolsonaro de produzir crises políticas constantes", escreve Míriam Leitão.

[...] "A imprensa internacional tem feito corrosivos comentários sobre a presidência de Jair Bolsonaro. O jornal Washington Post, em editorial, apontou Bolsonaro como o pior gestor da pandemia. A revista Economist chegou a falar em 'insanidade' do presidente brasileiro. Uma das mais renomadas revistas científicas do mundo, a Lancet, escreveu que Bolsonaro é uma ameaça ao combate à Covid-19. O Financial Times, em editorial, falou que Bolsonaro está em processo de autodestruição. Toda essa exposição negativa do presidente brasileiro afeta a escolha do local para se investir. O risco Bolsonaro pesa sobre o próprio Brasil", conclui.



