Bolsonaro e seus apoiadores antecipam derrota ao seguirem cartilha de Trump, diz colunista do The Washington Post

Bolsonaro e seus apoiadores "estão antecipando a derrota com sua própria versão de Stop the Steal (Parem o Roubo)", diz o jornalista Ishaan Tharoor

247 - O jornalista Ishaan Tharoor afirma, em sua coluna no jornal estadunidense The Washington Post, que Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores “estão antecipando a derrota com sua própria versão de 'Stop the Steal' – o slogan invocado pelos apoiadores de Trump que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa de interromper a transferência pacífica de poder em Washington”.

“No Brasil, a perspectiva de confrontos violentos agora paira sobre a próxima votação, com o presidente e seus aliados ateando fogo com uma torrente de temor conspiratório e golpes de machado contra inimigos percebidos, da esquerda política aos principais juízes do país”, avalia Tharoor.

“Muitos no Brasil estão pedindo à comunidade internacional que preste atenção ao que está em jogo. Esta semana, uma delegação de líderes da sociedade civil brasileira, coordenada pelo Washington Brazil Office, uma organização de direitos humanos, está visitando a capital americana e pressionando as autoridades americanas a apoiarem as instituições democráticas do Brasil. Na terça-feira, eles tiveram reuniões no Departamento de Estado e chamaram o senador Bernie Sanders (I-Vt.). Eles também se encontrarão com o deputado Jamie B. Raskin (D-Md.), um membro do painel da Câmara que investiga o motim no Capitólio”, destaca o colunista.

No texto, Tharoor observa que o presidente já está convocando os apoiadores a saírem às ruas no dia 7 de setembro, dia nacional do Brasil. Essa data, no ano passado foi marcada por cenas acaloradas, quando multidões pró-Bolsonaro em Brasília tentaram passar pelas barreiras policiais e marchar em direção ao Supremo Tribunal, mas foram frustradas e dispersadas”.

“Os críticos de Bolsonaro querem garantir que ele seja contido e responsabilizado. ‘Todos os elementos estão na mesa mostrando que ele vai desrespeitar esse pilar fundamental do nosso sistema eleitoral’, me disse Camila Asano, diretora de programação da Conectas, organização brasileira de direitos humanos”, afirm Tharoor.

Ainda segundo ele, “o foco no Brasil permanece nos perigos dos próximos meses" que antededem as eleições.

